LC Waikiki patronundan 'zam' açıklaması: Böyle giderse...

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, pamuk fiyatlarında dolar bazında yüzde 80 bir artış olduğunu bu durumun da giyim enflasyonunu olumsuz etkileyeceğini söyledi. Küçük pamuk fiyatlarındaki artışın devam etmeyeceğini umut ettiklerini dile getirdi.

Bloomberg HT’ye konuşan Küçük, “Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu. Geçen sene 65 sent olan pamuk, bu sene 1,05 doları buldu. Dolar bazında yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Böyle giderse bu durum giyim enflasyonunu olumsuz etkileyecektir” dedi.

Enflasyon rakamlarını da değerlendiren Küçük, “Hazır giyim ve ayakkabıdaki enflasyon tamamen girdi maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Eğer 2-3 ay daha böyle giderse yaz sezonu da maalesef enflasyonun 10-15 puan üzerinde artış olma ihtimali yüksek” diye konuştu.