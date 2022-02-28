Lavrov'un Cenevre ziyareti uçuş yasağı nedeniyle iptal edildi

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre ziyaretinin bir dizi AB ülkesinin Lavrov'un uçağının hava sahalarından geçmesini yasaklaması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Rusya hükümetinden dün yapılan açıklamada Lavrov'un Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağı ifade edilmişti. Rusya Cenevre'de Salı günü yapılması planlanan BM İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na Lavrov ve heyetinin katılamayacağını bildirmiş ve BM'ye, Rus heyetinin Cenevre'ye ulaştırılması konusunda çağrı yapmıştı.