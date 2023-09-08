Lavrov'dan 'TürkAkım ve Mavi Akım' açıklaması: Patlatılmaya çalışıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeş'teki temasları sırasında Rusya'nın Dakka Büyükelçiliği'nde Bangladeş Sovyet ve Rus Üniversiteleri Mezunlar Derneği'nin temsilcileriyle bir araya geldi.

Batı'nın Rusya'dan tahıl ihracatına yeniden izin vermesini talep ettiğine dikkat çeken Lavrov, "Biz onları yasaklamıyoruz, sadece onları açık olduğu dönemde hem askeri hem sivil gemilerimize saldırmak için suüstü ve sualtı araçlar yollamak amacıyla kullanılan insani koridorlardan geçirmeyeceğiz" dedi.

'TürkAkım ve Mavi Akım'ın da patlatılmaya çalışıldığına dair bilgi mevcut'

Saldırıların hedefinde TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının uzandığı güzergahta devriye görevi yürüten savaş gemilerinin de bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Karadeniz'in bu bölgesinde devriye faaliyetlerine başladılar, zira Kuzey Akım boru hatlarını patlattıkları gibi TürkAkım ve Mavi Akım'ın da patlatılmaya çalışıldığına dair bilgi mevcut" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, Batılı ülkelerin yaşanan enerji krizinin sebebi olarak Ukrayna'daki "olayları" göstermesini de eleştirdi.

Sorunun başta Avrupalılar ve ABD'lilerin enerjide yeşil geçişe ağırlık vererek petrol ve gazdan vazgeçmesinden kaynaklandığını belirten Lavrov, "Almanlar, nükleer enerjiden tamamen vazgeçti. Bu çok büyük bir aptallık. Rüzgara, suya, güneşe, yenilenebilir enerji kaynaklarına güvendiler ve Rusya'dan gaz, petrol alımlarını azalttılar. Ancak güneş nadiren parıldadı, gelgitler zayıftı, rüzgar sakin esti ve gaz ve petrol üretiminin gelişmiş yöntemlerine yatırımlar azaltıldı, bundan dolayı bir kriz yaşandı. Şimdi onlar, herkese enerji krizine Ukrayna'daki savaşın neden olduğunu anlatmaya çalışıyorlar, bu bir yalan" dedi.

