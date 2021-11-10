Lavrov'dan 'Kürt sorunu' açıklaması: Amerikalı meslektaşlarımıza kanmayın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vatikan Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Lavrov, Suriye'deki politik duruma ilişkin açıklama yaptı.

Lavrov "Kürtler kendilerini Suriye toplumunun bir parçası olarak hissetmeli. Kürt temsilcilerle yakın temas halindeyiz. Anayasa Komisyonu'nun faaliyetleri bağlamında yeni siyasi çerçeveler oluşturulurken yasal çıkarlarının dikkate alınması için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Lavrov konuşmasında, "Kürtlere, Suriye'nin doğusunda ayrılıkçı eğilimleri besleyen ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan Amerikalı meslektaşlarımıza kanmamalarını tavsiye ederim. Bu tip oyunlar, kötü durumlara yol açabilecek tehlikeli oyunlardır. Kürt sorunu bölgeyi etkisi altına aldığında, bunun sadece Suriye değil, diğer ülkeleri de etkileyebileceğini akılda tutmak gerekir" ifadelerine yer verdi.

'Toprak bütünlüğüne herkes saygı duymalı'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının tüm ülkeler tarafından uygulanmasında ısrarcı olacağını ifade eden deneyimli diplomata göre, "Bu karar, Suriye'deki askeri varlığı yasa dışı olan kuvvetleri de kapsıyor ve bu karar uyarınca, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne herkes tarafından saygı duyulması gerekiyor."

Başpiskopos Gallagher ise açıklamasında, Suriye Anayasası'na ilişkin istişarelerin önemini vurguladı. Gallagher, "Çatışmaya siyasi bir çözüm bulmayı mümkün kılacak müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması için tarafların birbirleriyle işbirliği yapmalarını" umduklarını dile getirdi.