Lavrov'dan Çavuşoğlu'na: Tüm yapıcı güçlerle çalışmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon hakkında bilgi verdiği ve Moskova'nın krizi bir an önce çözmek için 'tüm yapıcı güçlerle' çalışmaya hazır olduğunu bildirdiği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ikilinin görüşmesinde Lavrov tarafından "Ukrayna'yı askerden ve nazilerden arındırmak, ülkedeki sivil nüfusun güvenliğini sağlamak ve Rusya Federasyonu'nun meşru çıkarlarını korumak için alınan kapsamlı önlem paketinin ana amaç ve hedefleri" vurgulandı.

Görüşmelerin Çavuşoğlu'nun inisiyatifinde gerçekleştiği kaydedildi.