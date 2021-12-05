'Lavrov ve Blinken arasında Ukrayna nedeniyle tartışma yaşandı' iddiası

2 Aralık'ta Stockholm'de bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında Ukrayna'daki durum nedeniyle ciddi bir tartışma yaşandığı iddia edildi.

Son dönemde, ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığdığına dair sayısı giderek artan ve sıklaşan iddialar ortaya atmakla birlikte, Rusya tarafı bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Bunun Moskova’nın kendi ülkesi sınırlarında yaptığı meşru bir durum olduğunun altını çizen Rus yetkililer, Ukrayna’yı işgal etmek ve bu ülkeye saldırmak gibi herhangi bir planın olmadığını savunuyor.

Lavrov-Blinken görüşmesi sözlü bir tartışmaya dönüştü

ABD ve NATO'nun Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelttiği suçlamalar son dönemde ciddi boyutlara ulaşırken taraflar arasındaki gerilimin Lavrov-Blinken görüşmesine yansıdığı iddia ediliyor.

Bloomberg'in haberine göre, Stockholm'deki AGİT Dışişleri Bakanlar Toplantısı kapsamında bir görüşme gerçekleştiren Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları arasında ‘Ukrayna'ya karşı 'Rus saldırganlığı' söz konusu olması halinde Batı'nın alacağı önlemler’ gündeme geldiğinde tartışma çıktı.

Öte yandan haberde, “Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerinin komşu ülkenin sınırı yakınında konuşlanması nedeniyle Ukrayna'ya karşı 'Rus saldırganlığı' tehdidine karşılık vermek için ABD'li ve Avrupalı müttefiklerin yaptırımlar da dahil çeşitli yollar aradığının ifade edilmesinin ardından yapılan görüş alışverişinin gergin bir atmosferde geçtiği aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Lavrov, Blinken'a 2014'te Kiev'de yaşanan olayların devlet darbesi olduğunu anımsatıp NATO ve AB'yi farklı görüşteki kişileri bastırmak ve Rusya'yı tehdit etmekle suçlarken, Blinken ise NATO’nun bir ‘savunma ittifakı’ olduğunu iddia etti; eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e sadık güçlerin Kiev'de barışçıl protestoculara ateş açtığını ve yüzden fazla kişiyi öldürdüğünü ileri sürdü.