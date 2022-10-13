Lavrov: Ukrayna’yla görüşmeler için somut teklif almadık

Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İzvestiya gazetesi muhabirinin Ukrayna’yla görüşme olasılığıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, “Kimse bize ciddi teklifle gelmedi. Peşlerinden koşma niyetinde değiliz” dedi.

Lavrov, “Somut ve ciddi teklifler gelirse onları değerlendirmeye hazırız, ama o kadar. Bu, eski Batılı partnerlerimizle her konuda her teması ilgilendiriyor” diye ekledi.

Lavrov, önümüzdeki G20 Zirvesi’nde dahil Rusya ve ABD arasında görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Washington ve Zelenskiy güvenilmezler. Ama eğer bir sinyal gelirse ona bakacağız ve ciddi olup olmadığına karar vereceğiz” ifadesini kullandı.