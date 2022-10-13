NATO Genel Sekreteri: Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmasının ciddi sonuçları olur

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Rusya savaşına ilişkin paktın çatışma tarafı olmadığını belirterek, 'Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak' dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Birliğin çatışmanın tarafı olmadığını belirten Stoltenberg, "NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır" ifadelerine yer verdi.

Stoltenberg ayrıca ''Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim'' ifadelerini kullandı. 

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