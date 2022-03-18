Lavrov: Ukrayna'ya silah taşıyan her kargo hedef haline gelir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'ya silah taşıyacak her kargonun Rusya açısından "meşru hedef" haline geleceğini söyledi.

Russia Today televizyonuna konuşan Lavrov ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya başka ülkelerden S-300 hava savunma sistemleri tedarik edilmesine izin vermeyeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın fonladığı biyo-araştırma laboratuvarlarının sadece Ukrayna'da değil dünyanın birçok başka ülkesinde olduğundan kuşkulandıklarını belirten Lavrov "Amerikalılar bunu (bu araştırmaları) kendi topraklarında yapmanın çok tehlikeli olacağına karar verdiler. Bu nedenle bu tehdit içeren ve tehlikeli faaliyetlerini başka ülkelere taşıdılar" dedi. Lavrov Pentagon'un fonladığı bu laboratuvarların Rusya ve Çin'e sınır ülkelerde yoğunlaştığını öne sürdü.

Avrupa Birliği'nin "bağımsız bir strateji" üzerine görüşmekten söz ettiğini ancak Washington'un kendi güvenliğini dikte ettiğini savundu.

Lavrov BM'de Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı konusundaki oylama konusunda yetkililere "varlıklara el konulması", "ABD'deki çocukların eğitimine engel olunması" gibi şantajlar yapıldığını söyledi.

Lavrov Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının amacının "8 yıldır bombalanan sivilleri korumak", silahlanmadan ve nazileşmeden arındırmak olduğunu savundu.