Lavrov: Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer silah tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Lavrov, "Rusya, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyecek" dedi. Bakan Lavrov, "üçüncü dünya savaşı nükleer ve yıkıcı olacaktır" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Ukrayna tarafı, ABD'nin emriyle müzakereleri erteliyor" diye konuştu.

Rusya'nın yaptırımlara hazır olduğunu söyleyen Lavrov, "Ancak bunların sporcuları, gazetecileri ve kültür sektörü temsilcilerini hedef almalarını beklemiyordu" dedi.