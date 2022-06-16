Lavrov: Ukrayna ordusunu darbe yapmaya çağırmadık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya dönük askeri harekatın başlamasından birkaç gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ordusuna yaptığı çağrıyı değerlendirdi.

BBC'ye röportaj veren Lavrov, Putin'in darbe çağrısı yapıp yapmadığı yönündeki soruya, "Hayır, bu Rus eğitimi, kültürü, medyası da dahil olmak üzere rejimlerinin hoşnut olmadığı her şeyi yasaklayan Nazilere hizmet etmeme ve görevlerini yerine getirmeye dönük bir çağrıydı" ifadelerini kullandı.

Lavrov, ayrıca harekatın amacının, Rus azınlığın son 8 yıldır sadece Kiev yönetimi tarafından değil, tüm Batı toplumunca göz ardı edilen haklarını korumak olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Minsk Anlaşmalarını uygulamayı reddettiğini anımsatan Lavrov, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararını uygulayarak Donbass'taki Rusların haklarını güvence altına almazsanız, bunu kendimiz yaparız, yapıyoruz da" diye konuştu.

Putin, 24 Şubat'ta askeri harekatın başlamasından birkaç gün sonra Kiev'deki 'uyuşturucu bağımlısı neo-Nazi çeteyle' anlaşmanın mümkün olmadığını ifade ederek, Ukrayna ordusuna 'iktidarı ele alma' çağrısında bulunmuştu.