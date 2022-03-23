Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Kiev'le yürütülen müzakere sürecini değerlendirdi.

Sputnik'teki habere göre, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde konuşan Lavrov, "Batılı ülkeler arabuluculuk rolü oynamaya çalışıyor. Buna karşı değiliz ancak yıllardır bahsettiğimiz kesinlikle net kırmızı çizgilerimiz var" dedi.

Lavrov, "Ukrayna ile görüşmeler zor ilerliyor, Kiev sürekli tutum değiştiriyor" diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarının dondurulmasını "hırsızlık" olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanı, "Rusya büyük bir ülke. Kendi kendine yetebilmek için gerekli kaynakları da beyinleri de var, ancak karşılıklı fayda sağlayacak projeler için dış dünyaya da açık" ifadesini kullandı.