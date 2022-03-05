Lavrov: Ukrayna Harkov'daki yabancı öğrencilerin tahliye edilmesine izin vermiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ukrayna'nın Harkov'daki yabancı öğrencilerin tahliyesini engellediğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna, Belarus'ta gerçekleşen müzakerelerin ikinci oturumunda insani koridor için anlaşmıştı. Harkov da dahil olmak üzere Ukrayna'daki şehirlerdeki insani koridor bugün açıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Harkov'da insani koridor açılmış olmasına rağmen, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkov'daki yabancı öğrencilerin Rusya tarafından tahliye edilmesine izin vermiyor" dedi.

'Rusya, müzakereler için Ukrayna'dan yanıt bekliyor'

Lavrov, Rusya'nın müzakerelerin devamı için Kiev yönetiminden yanıt beklediklerini, Kiev'in müzakereleri ertelemek için bahaneler öne sürdüğünü söyledi.

'Zelenskiy, NATO ile Rusya arasında çatışmaya çalışıyor'

Rusya Dışişleri Bakanı, Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile NATO arasında bir çatışmayı kışkırtmaya çalıştığını belirtti. NATO, Ukrayna'yı uçuşa yasaklı bölge ilan etmeyeceğini açıklamış, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de NATO'nun kararına tepki göstermişti.