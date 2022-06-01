Lavrov: Türkiye’nin Ukrayna kıyılarının mayından temizlenmesine yardım etmesi için anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüştüğünü belirterek, "Rehinelerin ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu kargoların bulunduğu gemilerin salıverilmesi için Türk meslektaşların Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesine yardım etmeye çalışması konusunda mutabakat sağlandı" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Lavrov konuşmasında, Kiev hükümetinin Batı'dan silah talep ederek, Batı ülkelerini de askeri faaliyetlerine müdahil ettiklerini söyledi. Lavrov, çok namlulu roketatar sistemlerinin Ukrayna'ya tedarikinin üçüncü ülkelerin silahlı çatışmalara katılması riskini oluşturacağını da sözlerine ekledi.