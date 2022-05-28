Lavrov: Türkiye Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today'e verdiği demeçte, "ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunun önemli bir kısmını işgal ettiğini, Fırat’ın doğusunda yarı devlet şeklinde bir oluşum kurduğunu ve ayrılıkçılığı teşvik ettiğini" ifade etti.

Türkiye'nin Suriye politikası hakkında da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bölgede Irak ve Suriye Kürtlerini birleştiren çeşitli yapılar arasında sorunlar yaşandığını söyledi. Lavrov, "Bütün bunlar bölgenin bu kesimindeki gerginlikleri etkiliyor. Türkiye elbette kayıtsız kalamaz" dedi.

'Sorunları Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde çözmek istiyoruz'

Suriye'deki sorunları yalnızca Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde çözmek istediklerini ifade eden Sergey Lavrov, "Kürtlerle konuşuyoruz. Hepsiyle iletişim kanallarımız var. Onları, ABD’nin birine bir şey vaat ettiğinde, daha sonra bu sözlerini nasıl yerine getirdiğine dair son olaylara daha yakından bakmaya teşvik ediyoruz. Uluslararası hukuk bir yana, bu tür pragmatik değerlendirmelerden bile yola çıkarak, Şam ile ciddi bir diyaloga girmek ve tek bir devlet çatısı altında yaşamanın nasıl organize edileceği konusunda anlaşmak çok daha güvenilirdir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD’nin Suriye'deki durumu kriz halinde tutmaya ve oradaki çatışmaların yeniden başlamasını teşvik etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Lavrov, Rusya'nın Suriye'ye insani yardımlara devam edeceğini söyledi.