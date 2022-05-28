Forbes: Türkiye'nin F-16 talebinin reddi Yunanistan'a hava gücü üstünlüğü yaratır

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD’ye yaptığı ziyaret sonrası ülkeden yeni nesil F-35 Lightning II savaş uçakları satın almak istediği belirtilmişti.

Miçotakis, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Bir F-35 uçağı filosunun satın alma sürecini başlatacağız ve bu fantastik uçağı bu on yılın sonundan önce, Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne eklemeyi umuyoruz" demişti. Miçotakis ertesi gün ABD Kongre'sine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye ile önerilen F-16 anlaşmasına atıfta bulunarak, "Odak noktamızın Rus saldırganlığını yenmeye yardım etmek olduğu bir zamanda NATO'nun ihtiyaç duyduğu son şey başka NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarsızlık kaynağı. Doğu Akdeniz'le ilgili savunma tedarik kararları verirken bunu dikkate almanızı rica ediyorum" diye konuşmuştu.

Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye biri yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Yunanistan ile aramızdaki anlaşmazlığa üçüncü ülkeleri dahil etmeme konusunda anlaşmıştık. Buna rağmen geçen hafta ABD'yi ziyaret etti, Kongre'de konuştu ve F-16'ları bize vermemeleri konusunda onları uyardı” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan Miçotakis'e hitaben, "Onunla görüşmeyi asla kabul etmeyeceğim. Onurlu siyasetçilerle yolumuza devam edeceğiz" demişti.

'Erdoğan'ın patlaması pek şaşırtıcı değil'

Forbes'ta yayınlanan Paul Iddon'ın imzalı yazıda, Türkiye'nin taleplerinin reddedilmesi halinde Yunan Hava Kuvvetleri'nin on yılın sonunda teknolojik olarak Türkiye'den üstün hale gelebileceği görüşüne yer verildi.

Iddon analizinde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri almasının ardından, F-35 projesinden çıkarılmasına ve hava gücünün bel kemiğini oluşturan F-16 savaş uçaklarının da eskimişliğine işaret ederek "Erdoğan'ın açıklamasının şaşırtıcı olmadığını" belirtti.

Haberde, Türkiye'nin F-16'larını kademeli olarak değiştirmeye başlayana kadar önümüzdeki on yıl boyunca çalışır durumda ve güncel tutmak için, modernizasyon anlaşmasının önemli olduğu, talebin reddedilmesi halindeyse on yıl içerisinde geri kalmış bir F-16 filosuna sahip olacağı belirtildi.

Yunanistan'ın modernizasyon ve yeni F-16 talepleri kabul edildi

Yunanistan'ın halihazırda sahip olduğu F-16 uçakları için modernizasyon anlaşması yaptığı, silah üreticisi Lockheed Martin'in Yunanistan'a "Avrupa'nın en gelişmiş F-16'larını" verecek olan yükseltme programının 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanmasını beklediği beliliniyor. Ayrıca Fransa da Yunanistan'ın Mirage 2000'lerden oluşan destek filosunu da yükseltmeyi kabul etti.

Yazıda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Türkiye'nin Washington'da bir miktar iyi niyet kazandığı, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulüne daha yakın zamanlardaki muhalefeti ve eş zamanlı olarak Suriye'nin kuzeyindeki ABD müttefiki Kürt güçlerine karşı başka bir operasyon başlatma tehdidinin, bu yakınlaşmayı geri tepebileceği belirtildi.

'F-16'ların modernizasyonunun kabul edildiği senaryoda bile Yunanistan avantajlı'

Söz konusu yazıda Türkiye'nin F-16 anlaşması için onay alsa bile, yeni jetlerin tamamını teslim almasının ve mevcut 80 savaş jetinin tamamen yükseltilmesinin muhtemelen gelecek on yılın ikinci yarısına kadar süreceği belirtildi. O zamana kadar, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki en gelişmiş jetler olan 120 adet F-16'nın Yunanistan'da en az 24 Rafales ve muhtemelen 24 adet F-35'i destekleyecek 84 eşdeğer F-16'yla karşı karşıya kalacağı da eklendi.

Bu senaryoda, Yunanistan'ın nitelik ve nicelik olarak Türkiye'nin en iyi 120 jetini geride bırakabilecek 134 savaş uçağı olacağı ifade edildi.