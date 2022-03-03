Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat ve Kiev yönetimiyle yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

RT'nin aktardığına göre Lavrov "Rusya'ya karşı savaş planları yapıldığından eminim" dedi.

Rusya ile Ukrayna temsilcilerinin bir araya geleceği ikinci tur görüşmelerin bugün gerçekleşeceğini söyleyen Lavrov "Rusya eşitlik temelinde diyalog için hazır ve tarafların çıkarlarını hesaba katıyor" dedi.

Lavrov Rusya'nın müzakerelerdeki şartlarının "minimal" olduğunu söyledi ve bir çözüme ulaşılacağına inandığını dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı "Batılı ortaklarımızın sakinleşeceğinden ve diyalog yoluna dönmeye hazır olacağımızdan eminim" ifadesini kullandı.

NATO'nun daha önce doğuya doğru genişlememe garantisi verdiğini ancak 5 kez bu garantileri yok saydığını söyleyen Lavrov ABD, Ukrayna, NATO, İngiltere ve Fransa'dan gelen "nükleer savaş" tehditlerinin Rusya tarafından "değerlendirmeye bile alınmadığı" ifadesini kullandı.

Lavrov kendisinin "nükleer savaş" konusundaki sözlerini soran uluslararası medyadan gazetecilere "Batılı güçlerin nükleer savaş konusundaki açıklamalarından endişe etmeleri"ni söyledi. Lavrov "Bu Batılı politikacıların aklından geçiyor, bizim değil, bu yüzden bu tür provokasyonlara izin vermeyeceğiz. Bize karşı bir savaş başlatılırsa, bu planları yapanlar bunu neyin takip edeceğini düşünmeli" diye konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, "Batı, Rusya’yı duyuyor, fakat dinlemiyor" diye konuştu.

"Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez" ifadesini kullanan Lavrov, "Rusya, Ukrayna topraklarından kendisine doğrudan saldırı düzenlenmesi tehdidinin bulunmasına izin veremez" dedi.

Lavrov, "ABD, Napolyon ve Hitler’in bir zamanlar yaptığı gibi Avrupa’yı kontrolü altına almış, kendine tabi bırakmış durumda" değerlendirmesini yaptı.