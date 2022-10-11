Lavrov: Rusya Putin-Biden görüşmesini geri çevirmez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin gelecek G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak olası bir görüşmeyi reddetmeyeceğini söyledi.

Rus devlet televizyonuna konuşan Lavrov, böyle bir teklifin gelmesi durumunda Rusya'nın bunu değerlendireceğini ifade etti.

Lavrov, Ukrayna'yla barış görüşmelerine ilişkin Rusya'nın tüm önerileri dinlemeye hazır olduğunu, ancak bu sürecin nereye doğru ilerleyeceğine ilişkin şu anda bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.