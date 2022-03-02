Lavrov: Kırım Ukrayna'nın olsaydı şimdi NATO üslerine ev sahipliği yapardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Ukrayna’ya ait olarak kalsaydı, şimdi orada NATO üslerinin yapılmış olacağını belirtti ve bunun Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Al Jazeera’ya konuşan Lavrov, “Şu anda bitirmeye çalıştığımız krizin sona ermesinin ardından Ukraynalılar gelecekte nasıl yaşayacaklarına kendileri karar vermeliler. Bu, şu anda siyasi çevrelerde görüşülüyor. Ben bu tartışmalara katılmıyorum. Biz kesinlikle bunun Ukrayna’da yaşayan tüm halkların görüşü olması gerektiği gerçeği üzerinden hareket ediyoruz” dedi.

Lavrov müzakerelerde yarına ertelenen ikinci turla ilgili ise "Ukraynalı temsilciler ilk görüşmede olduğu gibi ikinci turu da erteliyor. Sanırım ABD’liler buna izin vermiyor. Bu nedenle Ukrayna’nın bağımsız olduğuna kimsenin inandığı yok" dedi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Zelenskiy kendi halkına karşı devam eden kanlı savaş konusunda hiçbir şey yapmadı. Donbass temsilcileri ile çok sayıda anlaşma imzaladığında düzeni sağlayacağı vaadinde bulunurken yalan söyledi. Bu anlaşmaları gözünü kırpmadan ihlal etti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki onlarca yıl boyunca edinilen deneyim göz önünde bulundurularak Ukrayna’daki özel operasyon çerçevesinde net bir görev belirlendi. Bu görev, Ukrayna’nın militarizmden arındırılması. Ukrayna’ya hiçbir zaman konuşlandırılmayacak, burada asla yapılmayacak spesifik türlerde saldırı silahları belirlenmeli.

- Her türlü baskıya dayanabileceğimizden şüphesi olan varsa, Rusya, Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği tarihine veya hayatımızın düşman orduları tarafından işgal edildiğimiz dönemlere dair tarihine bakmasını tavsiye ederim.

- Ukrayna ile müzakerelerimizde onlardan kapitülasyon talep etmiyoruz, bir anlaşma teklif ediyoruz. Bu anlaşma ulusal azınlıklar da dahil ülkede yaşayan tüm halkların yasal haklarını, eşit olmasını garanti altına alacak.

- Ukrayna teknik açıdan nükleer silah yapma potansiyeline sahip, Rusya buna izin vermeyecek.

- Ukrayna’daki operasyonun amacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de belirttiği gibi, oradaki, özellikle de Donbass’taki insanları korumak.

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, güvenlik garantilerini almak istediğini belirtti. Bence bu olumlu bir adım. Müzakerecilerimiz ikinci turda Ukraynalı temsilcilerle bu garantileri konuşmaya hazır. Ancak Ukraynalı temsilciler ilk görüşmede olduğu gibi ikinci turu da erteliyor. Sanırım ABD’liler buna izin vermiyor. Bu nedenle Ukrayna’nın bağımsız olduğuna kimsenin inandığı yok.

- Batı Demir Perde’yi indirmeye karar verirse, sizi temin ederim ki, yaşamaya devam etmek, gelişmek için fırsat bulacak, hatta Batılı partnerlerimizin kendi güvenilmezliği ve müzakere edilemezliğini bir kez daha kanıtlamak suretiyle yaptıkları şeyler konusunda çok fazla endişelenmeyeceğiz.

Ukrayna’nın geçmişte Almanya gibi Nazilerden arındırma prosedüründen geçmesi gerektiğine dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:

“Nazilerden arındırma. Tıpkı faşist Almanya'nın böyle bir prosedürden geçmesi gibi. Bir kez daha çağrı yapıyorum, Ukrayna'daki neo-Nazilerin savaş suçlularının portreleri altında yürüdükleri zaman ne hangi özgürlüğe sahip olduklarını gösteren, kamuya açık olan video materyallerini izleyin. Başkan (Vladimir) Zelenskiy, bir şeref kıtası sağlamak için muhafızını onlara tahsis ediyor. Yapılması gereken çok iş var.”

Donetsk ve Lugansk'ın tanınması

Belarus’ta Ukraynalı yetkililer ile görüşecek olan Rus heyetinin pozisyonunu açıklayan Lavrov, maddelerden biri olarak “Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sınırları içinde tanınması” diye konuştu.

'Kuzey Akım 2'nin tarihte oynadığı rol'

Rus bakan, “Biz her şeye hazırdık. AB'nin ve tabii ki NATO'nun itaatkar bir şekilde ABD'yi izleyeceğinden hiç şüphem yoktu. Özellikle de Kuzey Akım-2'nin akıbeti netleştiği zaman. Bu proje yeniden başlatılacak olsa bile (buna muhtemelen biz karar vermeyeceğiz), ne olursa olsun, Kuzey Akım-2'nin tarihteki rolünü oynadığı, zira Almanya dahil Avrupa'nın dünya sahnesinde gerçekten buyruk altında ve bağımlı bir yerde olduğunu ortaya koyduğu açıkça ortada” ifadelerini kullandı.