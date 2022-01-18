Lavrov: Kendi topraklarımızdaki askeri intikallere ilişkin talepler kabul edilemez

Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'la ilk yüz yüze görüşmesini Moskova'da gerçekleştirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın kendi topraklarındaki askerlerinin intikaline ilişkin talepleri kabul edemeyeceğini Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'a anlattığını söyledi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Batılı siyasetçilerden her ülkenin kendi topraklarında yaptığı gibi Rusya'nın da gerçekleştirdiği askeri intikaller hakkında açıklamalar duyduklarını belirterek Rusya'nın bu konuda hiçbir talebi kabul edemeyeceğini Baerbock'a izah ettiğini vurguladı.

Rusya'nın yeni bir çatışma durumu yaratmak için hiçbir sebep vermediğinin altını çizen Lavrov, "Biz hiç kimseyi hiçbir konuda tehdit etmiyoruz ancak bize yönelik tehditleri duyuyoruz. Biz, somut adımlara, somut işlere ve partnerlerimizin atacakları somut adımlara göre hareket edeceğiz ve doğal olarak vereceğimiz tepkiyi belirleyeceğiz" dedi.