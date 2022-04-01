Lavrov: İstanbul'da uzlaşılan bazı konuların kağıda dökülmesi gerekir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la bir araya geldi. Lavrov ile Jaishankar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Lavrov, İstanbul'da gerçekleştirilen son müzakerelerde Ukrayna tarafının bazı konularda Rusya'yı anladığını söyledi. Lavrov, "Ukrayna tarafı, Donbass ve Kırım gerçekleri üzerinde bizi anladığını gösterdi. Nihai sonuç alınması için İstanbul'daki müzakerelerde uzlaşılan bazı konuların kağıda dökülmesi gerekir. Ukrayna'nın nükleer silahlanmadan vazgeçmesi, NATO'ya katılımından vazgeçmesi gibi ileriye dönük adımlar var. Muhtemel yeni temasların düzenlenmesi için şuan üzerinde çalışılıyor" diyerek Ukrayna ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Savaşta Hindistan'ın tarafsız tutum sergilediğini ve bunu olumlu bulduklarını belirten Lavrov, ülkenin Ukrayna krizine tek taraflı bakmadığını, savaşı bütünüyle ele aldığını söyledi. (İHA)