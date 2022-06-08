Lavrov Erivan'a inerken havalimanına bomba ihbarı yapıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara ziyaretini tamamlamasının ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti.

Lavrov'un uçağının Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na indiği belirtildi.

Öte yandan son dakika haberine göre Ermenistan acil servisleri, Erivan Uluslararası Havalimanı'na bir patlayıcı yerleştirildiğine dair istihbarat aldı. Sputnik'in İngilizce sitesinde yer alan habere göre Lavrov Ermenistan'a inerken Zvartnots havaalanında bomba imha ekibinin konuşlandırıldığı bildirildi.