Lavrov: Erdoğan Esad'la görüşmek için bizden yardım istedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün düzenlediği senelik basın toplantısında 2022’de yaşanan dış politika gelişmelerini yorumladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkilerine de yer ayıran Lavrov, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ki Türkiye, Suriye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, (Suriye) Devlet Başkanı (Beşar) Esad ile görüşmeye hazır. Bizden yardım etmemizi istediler. Rusya’nın yardımı ile Türkiye ve Suriye’nin savunma bakanları görüştü, şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor.

(Türkiye ile Suriye’nin ilişkilerinin normalleşmesinin önünde duran) başlıca sorunlardan birisi İdlib. İdlib’de teröristlerin varlıklarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu içeren anlaşmanın yerine getirilmesi gerekiyor. Kuzeydoğuda da hükümet ve Kürtler arasında temas başlatmak gerekiyor.

Türk meslektaşlarımızın bu konudaki endişelerini anlıyoruz. ABD’nin Suriye’deki Kürtleri, ülkenin kuzeyinde bir yarı-devlet oluşturmak için ve kendi direktiflerini yerine getirip gerilim yaratmaları için kullanmak istemesinin de Türk tarafını rahatsız ettiğini anlıyoruz."

İdlib protokolünü hatırlattı: 'Türkiye'nin ayrıştırması gerekiyordu'

Suriye’deki YPG güçlerinin Türkiye sınırından uzaklaşıp geri çekilmesini içeren anlaşma maddesinin yerine getirilmediği yönünde Türk tarafının yaptığı eleştirilerin sorulması üzerine Lavrov şu yanıtı verdi:

"Doğru. Bu zor bir mesele. Fakat Türk tarafı ile başka anlaşmalarımız da vardı: Suriye’nin kuzeydoğusunu ilgilendiren bu anlaşma dışında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Erdoğan İdlib konusunda da bir protokol imzaladı. Söz konusu anlaşma uyarınca, teröristlerin dilediklerini yapamamaları için Türkiye’nin kendisiyle işbirliği yapan muhalifleri, El Nusra’cılardan ve El Nusra’dan türeyen diğer oluşumlardan ayrıştırması gerekiyordu. Ayrıca, Türkiye ile M4 karayolu boyunca Halep’e kadar ortak devriyeler gerçekleştirme konusunda da anlaşmıştık, bunu yapmak da henüz mümkün olmuyor. Ancak üstünde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz. Bunlar güncelliklerini tamamen korumaktadır."