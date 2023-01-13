Esad'dan Türkiye'ye mesaj: İşgal sona ermeli, teröre destek kesilmeli

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya, Türkiye ve Suriye temsilcileri arasındaki görüşmelerin Moskova ile Şam arasında koordine edilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le başkent Şam'da bir araya gelen Esad, istihbarat şeflerini ve savunma bakanlarını bir araya getiren, dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyinde devam etmesi planlanan üçlü görüşmeler hakkında konuştu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Esad, "Bu tür görüşmeler, verimli olması ve Şam'ın beklediği somut hedeflere ulaşılması için Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilerek ve planlanarak hazırlanmalı" dedi.

Esad, Şam'ın beklediği somut sonuçlar arasında Suriye topraklarındaki işgalin sona ermesi ve teröre desteğin kesilmesi olduğunu vurguladı.

Lavrentyev de, Moskova'nın üçlü görüşmeleri değerli bulduğunu, bu görüşmelerin sürmesinin ve dışişleri bakanları düzeyinde temasların kurulmasının önem arz ettiğini söyledi.

Esad, Rusya'nın özel askeri harekatına desteğini yineledi

Esad ve Lavrentyev arasındaki görüşmede Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat da gündemdeydi.

Şu anda dünyada yoğun bir siyasi mücadele yaşandığını ve ülkelerin bu mücadelede gücünü artırması için siyasi tutumunun istikrarlı ve net olması gerektiğini söyleyen Esad, bu bağlamda Suriye'nin Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatına desteğini sürdürdüğünü teyit etti.

Lavrentyev, Suriye'nin özel askeri harekata en başından beri verdiği destekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Taraflar, Rusya ile Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra uluslararası arenadaki durumu da istişare etti.