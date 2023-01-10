Arap basınında Erdoğan-Esad haberi: Seçimlerden önce görüşecekler...

Arap medyasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile seçimlerden önce görüşebileceği iddiaları gündeme geldi.

Raialyoum Haber'de geçen habere göre Ocak ayında yapılacak Dışişleri Bakanları düzeyindeki görüşmeleri takiben ilerleyen günlerde üst düzey yeni bir görüşmenin olabileceği iddia edildi.

Erdoğan'ın 11 yıl sonra ilk resmi görüşmelerin ardından "Esad ile görüşülebilir" çıkışına ek olarak bu görüşmelerin seçimlerden sonra yapılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak Arap medyasında, görüşmelerin seçimden önce yapılabilmesinin önünde bir engel olmadığı ifade ediliyor.

Rusya'nın öncülüğün yapılan ilk görüşmelerde istihbarat ve dışişleri başlığında mülakatlar ile gerçekleşirken bu görüşmelere devam niteliğinde Cumhurbaşkanları arasında bir buluşmanın da gerçekleşeceği düşünülüyor. Seçimlerden önce yapılacak çalışmalar için akıllara Türkiye'deki göçmen sorunu da geliyor.