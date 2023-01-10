Cumhur İttifakı ortağı seçim için tarih verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim tarihine ilişkin, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından benim çıkardığım sonuç, 14 Mayıs gibi görünüyor ama bu 7 Mayıs veya 21 Mayıs da olabilir' dedi.

Haber Merkezi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM’de Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. 

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, seçim tarihlerinin öne çekilmesine ilişkin “14 Mayıs, 1 hafta öncesi ya da 1 hafta sonrası. O 3 hafta kuvvetle muhtemel. Henüz bir tarih üzerinde anlaşılmış, uzlaşılmış değil ama benim tahminim, diyelim. En son Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıklamalarından benim çıkardığım sonuç, bu 3 haftadan 1’i kuvvetli ihtimal. 14 Mayıs gibi görünüyor ama bu 7 Mayıs veya 21 Mayıs da olabilir” diye konuştu.

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