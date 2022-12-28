Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Channel One tarafından bir bölümü yayınlanan Great Game programına verdiği söyleşide, ABD'nin öncülüğündeki Batı'nın kolektif olarak Rusya'ya savaş ilan ettiğini ve bunun uzun zaman önce gerçekleştiğini öne sürdü. Lavrov, bunun özellikle 2014'te Ukrayna'daki darbeden sonra arttığını söyledi.

Lavrov, "Nükleer güç ABD'nin başını çektiği kolektif Batı, bizimle savaş halinde. Bu savaş, ABD tarafından yönetilen Ukrayna'daki darbeden çok uzun zaman önce bize ilan edildi. Aslında Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve şimdi göründüğü gibi kimsenin uygulamayacağı Minsk anlaşmalarından sonra ve Bayan Merkel bunu bir kez daha doğruladı" dedi.

Alman haftalık Die Zeit gazetesinde bu ayın başında konuşan Almanya'nın eski Şansölyesi Angela Merkel, 2014'te Minsk anlaşmalarının imzalanmasını Ukrayna'ya güçlenmesi için zaman tanıma girişimi olarak nitelendirdi. Merkel, anlaşma sayesinde çatışmanın durduğunun ancak sorunun çözülmediğinin herkes için açık olduğunu savundu ve "Ukrayna'ya paha biçilmez bir zaman kazandıran da buydu" dedi.