Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy'a yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa ülkelerine yönelik uyarılarını hatırlattı.

Moskova’nın kimseye saldırı planı olmadığını vurgulayan Lavrov, Putin’in sözlerini şu ifadelerle aktardı:

"Rus Başkan Vladimir Putin dedi ki, ve bunu birkaç kez tekrarladı: 'Biz kimseye saldırmayı planlamıyoruz. Bu aptallıktır, idiotluktur. Tam bir devlet aklı yoksunluğunu temsil eder. Ancak bu konuşmalar sizin saldırı hazırlıklarınızı gösteriyorsa, o zaman sizi temin ederim ki savaş tamamen farklı ve çok kısa olacaktır'. Herkese bu sözleri hatırlamasını tavsiye ederim."

'ABD sahadaki gerçekleri kabul ediyor'

Lavrov, açıklamalarının devamında ABD yönetiminin Ukrayna sahasındaki gelişmelere yaklaşımını değerlendirdi.

Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Moskova’daki temaslarına değinen Lavrov, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Görüşmede istişare edilenler, Trump’ın iktidara gelmesinin ardından Ukrayna konusunda yaptığı açıklamalara dayanıyor. O, Ukrayna’nın NATO üyeliği mevzusunun unutulması, bu konunun kapandığını ve gündeme getirilmemesi gerektiğini vurguladı."

ABD yönetiminin tutumundaki diğer önemli unsura dikkat çeken Lavrov, Washington’un "sahadaki insan odaklı gerçekleri" kabul ettiğini kaydetti. Lavrov; Kırım, Donetsk ve Luhansk'taki durumu şu sözlerle dile getirdi:

"Trump ve ekibinin kabul ettiği gerçekler, sahadaki durumla değil, insanlarla bağlantılıdır. Bu, halkın Kırım, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumlarda ortaya koyduğu iradeyle bağlantılıdır. Amerikalıların bizimle temaslarda, bu gerçekleri baz almalarını olumlu karşılıyoruz. Bu, onlarla diyaloğu sürdürme isteğimizi güçlendiriyor. ABD, bu temel hususları kabul ediyor ve bu konuda faydalı olmaya çalışıyor."

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