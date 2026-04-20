Lavrov: Avrupa orduları yeniden Nazi bayrakları altında toplanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenter Meclisi’nde yaptığı açıklamalarda Ortadoğu’daki gelişmelerden Avrupa siyasetine, Rusya’nın uluslararası konumundan Avrasya’daki güvenlik mimarisine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Ortadoğu’da kaos yaratan güçlerin temel hedeflerinden birinin "İslam dünyası içindeki ayrışmayı derinleştirmek" olduğunu söyledi. Bölgedeki krizin yalnızca yerel sonuçlar doğurmayacağını savunan Lavrov, Körfez’deki gerilimin KGAÖ coğrafyasını da etkileyeceğini belirtti.

Lavrov, “Körfez’deki kriz, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik sebepsiz saldırganlığıyla tetiklendi” dedi. Aynı süreçte Lübnan’daki savaşın sürdüğünü, Suriye’ye yönelik düşmanlıkların genişlediğini ve Filistin halkının Gazze ile Batı Şeria’daki trajedisinin derinleştiğini söyleyen Rus bakan, bu tablonun Avrasya bölgesini de doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

'Filistin devleti kurma ihtimali giderek ortadan kalkıyor'

Lavrov konuşmasında Filistin meselesine de özel yer ayırdı. Coğrafi gerçekliğe bakıldığında bağımsız bir Filistin devleti kurma ihtimalinin giderek yok olduğunu savunan Lavrov, İsrail’in de artık açık biçimde Filistin devletine karşı çıktığını söyledi.

Lavrov, İsrail tarafından yalnızca “genişletilmiş sınırlara sahip İsrail devleti” fikrinin savunulduğunu belirterek, mevcut gidişatın Filistin halkı açısından daha da ağır sonuçlar yaratacağı uyarısında bulundu.

'Avrupa Nazi bayrağı altında toplanıyor'

Rus bakanın açıklamalarında Avrupa’ya yönelik sert suçlamalar da yer aldı. Lavrov, Nazi ideolojisinin ve Nazi uygulamalarının bugün yeniden canlandırıldığını belirterek özellikle Almanya’ya, Baltık ülkelerine, Finlandiya’ya ve Ukrayna’ya işaret etti.

Lavrov, Sovyetler Birliği’ne karşı Hitler Almanyası’nın safında yer alan ülkelerin bugün yeniden benzer bir çizgide birleşmeye çalıştığını kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Avrupa’yı Rusya’ya karşı yeni bir savaşa hazırladığını söyleyen Lavrov, Avrupa Birliği yönetiminin de bunu “Avrupa değerleri” olarak sunduğunu belirtti.

Lavrov, bu durumun, Avrupa ordularının yeniden “Nazi bayrakları altında” birleştirilmek istenmesi anlamına geldiğine dikkat çekti.

'Rusya’nın ahlaki liderliğine ihtiyaç artacak'

Konuşmasında Rusya’nın küresel rolüne de değinen Lavrov, mevcut kriz sona erdiğinde Rusya’nın “ahlaki liderliğine” her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacağını savundu.

Lavrov, Rusya’nın "eşit ve bölünmez güvenlik" ilkesine dayalı yeni bir Avrasya güvenlik mimarisinin oluşturulmasında aktif rol oynayacağını belirtti. KGAÖ’nün de bu yapının temel dayanaklarından biri olabileceğini savundu.

NATO’ya karşı KGAÖ vurgusu

Batı’yı “gayrimeşru güç kullanmakla”, “yeni sömürgeci dayatma ve yağma yöntemlerine başvurmakla” suçlayan Lavrov, KGAÖ ülkelerinin ise uluslararası hukukun evrensel normlarına bağlı kalacağını ifade etti.

NATO ile KGAÖ'yü karşılaştıran Lavrov, ittifak içinde NATO’daki gibi bir “cop disiplini” bulunmadığını söyledi. Aynı sert disiplin anlayışının Avrupa Birliği içine de yayıldığını belirten Lavrov, Brüksel bürokrasisinin seçilmiş hükümetlere kendi çizgisini dayattığını vurguladı.