Lavrov: Amerikalılar Rusya'ya karşı haçlı seferi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD'nin artık gerekli temaslar dışında neredeyse hiçbir ilişkisinin olmadığını, ABD'nin Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan ettiğini söyledi.

Sputnik'in hbaerine göre; “Eğer Rus-Amerikan ilişkilerini soruyorsanız, şu anda kayda değer herhangi bir ilişkimiz yok. Sadece gerektikçe büyükelçiliklerimizin faaliyetleri ile ilgili, ayrıca Amerikalıların, özellikle BM'ye ev sahipliği yapan ülke olarak konumlarını kötüye kullanmaya çalışmalarından dolayı ortaya çıkan sorunları görüşüyoruz” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerikalıların Kiev’deki Nazi rejimini uç olarak seçerek ve ona giderek daha fazla yeni silah sistemleri pompalayarak Rusya’ya, onun meşru çıkarlarına, Rus kültür ve geleneklerine karşı haçlı seferi ilan ettiklerini herkes biliyor ve anlıyor.”

'Tahıl anlaşmasının Rusya kısmını yerine getirmek için hiçbir şey yapılmadı'

Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili olan kısmını yerine getirmek üzere şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadığını söyleyen Lavrov, “Sayın (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres'in girişiminin ikinci, ayrılmaz parçasına, yani Rus gübre ve tahıl ihracatının önündeki tüm engellerin kaldırılmasına gelince, bu konuda aslında hiçbir şey yapılmadı" dedi.

Lavrov, pazarlarında Ukrayna tahıl ve gıdasının aşırı bol olduğu mevcut durumda Avrupa Birliği’nin çiftçilere tazminat ödemek yerine, bu tahılı pazar fiyatları üzerinden satın alıp ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz olarak göndererek daha dürüst bir adım atmış olabileceğini de dile getirdi.