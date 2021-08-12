Lavrov: Afganistan'daki durumla ilgili CIA'in değerlendirmelerine güveniyoruz

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), Taliban’ın önümüzdeki aylarda Kabil’i ele geçirebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’daki durumla ilgili CIA’in değerlendirmelerine güvendiklerini belirtti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarının, CIA’in, Kabil’in 2 ay sonra Taliban karşısında “düşeceği” açıklamasıyla ilgili soruya, “Afganistan’da yaşanan her şey, ABD’nin 20 yıllık varlığının sonucu olduğu için CIA’nin değerlendirmelerine güveniyoruz” ifadesini kullandı.