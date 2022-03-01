Lavrov: ABD'nin nükleer silahlarının Avrupa'da olması kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye ait nükleer silahlarının Avrupa'da bulunmasının Moskova için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mevcut durumda "silahlanma yarışında yeni raundu önleme"nin önemli olduğunu söyleyen Lavrov, ABD ve müttefiklerine kısa ve orta menzilli füzelerin Avrupa'ya konuşlandırılmasını ertelemeleri yönünde çağrı yaptı.

Video görüşmeyle Cenevre Silahsızlanma Konferansı'na katılan Lavrov, "Silahsızlanma Anlaşmasının temel prensiplerine aykırı olarak ABD nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkeleri içerisinde hâlâ var olması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.