Lavrov: ABD ve İngiltere, Rusya ile Avrupa'yı çarpıştırmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile müzakere yürütmesine olanak vermeyeceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Lavrov, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’yı silahlandırarak Rusya ile Avrupa’yı çarpıştırmak istediğini söyledi. Ukrayna’nın herhangi bir yapıcı adım atmasının engellendiğini kaydeden Lavrov, Avrupa’daki enerji sorunu ile ilgili dolayı mutluluk duymayacaklarını ancak çok da endişelenmeyeceklerini belirtti.

'Zelenskiy çok hızlı fikir değiştiriyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin barış sloganıyla iktidara geldiğini, ülkesine barış getireceğini ve Rusça konuşanların haklarına saygı göstereceğini belirten Lavrov, şu anda durumun farklı olduğunu kaydetti. Lavrov, “Kendisi bir oyuncu, evet. Stanislavski sisteminden. Çok hızlı fikir değiştiriyor” dedi.

'Nükleer bir savaşın kazananı olmaz'

Lavrov, Rusya’nın nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı görüşüne sahip olduğunu, nükleer savaşla ilgili hiçbir açıklamanın kendileri tarafından ortaya atılmadığını belirtti.

Batılı politikacıların Kiev’in savaş meydanında kazanması ve şu anda müzakerelere gitmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Lavrov, böyle bir ortamda görüşmenin manası olmadığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ve İngiltere'nin BM Genel Sekreteri António Guterres'e kendi çıkarları için kullanmak amacıyla büyük baskı uyguladığını söyledi.

Moskova'ya karşı uygulanan yaptırımların potansiyelinin tükendiğine işaret eden Lavrov, bu nedenle Avrupa bunlar üzerinde düzenlemelere gitmek zorunda kalacağını dile getirdi. Rus bakan, "Yaptırımlar Avrupa’nın kendisini etkilemeye başladığından, Rus ürünlerinin sevkiyatına olanak verecek düzenlemeler şimdiden yapıldı" dedi.