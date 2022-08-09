Latif Şimşek'ten açıklama: Kumpas kuruldu, dava açacağım

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un Latif Şimşek'e saldırması tartışılmaya devam ediyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan gazeteci Latif Şimşek, yaşanan olayda herhangi bir taraf olmadığını, herkesin bu olaydan ders çıkarması gerektiğini söyledi.

'Erdoğan, Perinçek, Destici aradı, geçmiş olsun dedi'

Şimşek, şunları kaydetti:

"Çok sayıda gazeteci, siyasetçi dostum aradı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletip olayın takipçisi olduğunu söylediler. Genel Başkanlar Mustafa Destici, Doğu Perinçek, İbrahim Çelebi, CHP’den, AK Parti’den, MHP’den çok sayıda siyasetçi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ama meslektaşlarımdan da benim adımı vererek bir kınama yapmalarına gerek yok. Bir gazeteciye yapılan saldırıya tepki göstermeleri gerekiyor. Yoksa doktorların başına gelen olaylar bir süre sonra gazetecilerin de başına gelmeye başlarsa, gazeteci arkadaşlar ‘Bunun tedbirini niye önceden almadık’ diye dövünebilirler.

'Dava açacağım'

Kendisiyle (Cemal Enginyurt) stüdyoda canlı yayın sırasında yüz yüze geldik. Orada herhangi bir harekette bulunmaması, teke tek olduğumuz bir ortamda buna cesaret edememesi, ardından yayın kesilince korumaları demeye de dilim varmıyor, beslemelerinin içeriye girip Cemal Enginyurt’un talimatıyla bana saldırmaya başlamalarıdır. Sonrasında da ekranlarda gördünüz zaten. Gerekli bütün davaları açacağım. Koruması zaten tutuklandı. Cemal Enginyurt’la ilgili onun da saldırısı görüntülerde var. Hem de azmettirici olarak şikayetçiyiz kendisinden. Dokunulmazlığı kaldırılırsa yargılanmaya başlayacak."

'Gültekin Uysal çok sert ifadelerde bulunmuş'

Olaydan sonra DP’li Enginyurt tarafından yayımlanan özür mektubunu eleştiren Latif Şimşek, "Özür mektubu gibi bir şey değil. Adam benden özür dilemek yerine benden başka herkesten özür diliyor. İki gün sonra gelen bir özür. Sıkışınca, tepkiler bu kadar çoğalınca, siyasi hayatının bittiğini anlayınca böyle bir özür yayımlamak zorunda kaldı. Bana gelen bilgilere göre de Gültekin Uysal çok sert ifadelerde bulunmuş kendisine. Partiyi zor durumda bıraktığını, bu şiddet olayının Demokrat Parti ile özdeşleşeceğini ve bu nedenle gerekeni yapmasını istemiş, Gültekin Uysal ile tartışmışlar. Onun üzerine böyle bir özür açıklaması yaptı ama bu özürden başka her şeye benziyor" dedi.

'Bu resmen bir kumpas'

Şimşek, olayın kumpas olduğunu iddia ederek, "Ortada hiçbir şey yokken, böyle bir şey yapılması bunun önceden hazırlanan bir kumpas olduğunu gösteriyor. Resmen bu bir kumpastır. Önceden planlayarak, düşünerek o hareketi yapacaklarını bilerek gelmişler stüdyoya. Cemal Enginyurt bilerek ortamı gerdi. Yayının kesildiğini söyledikten sonra beslemelerine işaret edip, emir verip benim üzerime saldırtıyor. Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam. Orada da o tartışma sırasında aileme, anneme, çocuklarıma ağza alınmayacak galiz küfürler savurmuş. O küfürleri de yayımlattıracağım ben. Herkesin bu adamın yüzünü görmesi lazım" diye konuştu.