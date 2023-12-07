Las Vegas'ta üniversiteye silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Nevada eyaletindeki bir üniversitenin kampüsünde silahlı saldırı düzenlendi.

Nevada polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesi'nin kampüsünde silahlı bir saldırganın etrafa ateş açtığını, birden fazla kişinin vurulduğunu duyurdu.

Polis, güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgedekilere olay yerinden uzaklaşmaları ve güvenli bir yere gitmeleri uyarısı yapıldı.

Nevada Polisi'nin açıklamasında, "Şu anda birden fazla kurban var gibi görünüyor. Lütfen bölgeden uzak durun, yakında daha fazla bilgiye sahip olacağız" ifadesi kullanıldı.

Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, kampüste yaşananlardan haberdar olduklarını, gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Saldırının gerçekleştiği kampüse birkaç kilometre uzaklıkta 2017'de düzenlenen Harvest Müzik Festivali'nde silahlı saldırı olmuş, en az 58 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. (AA)