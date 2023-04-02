Lafarge'ın eski CEO'su: Fransız istihbaratı Suriye'de şirketin içine sızarak IŞİD'le işbirliği yaptı

Fransız inşaat şirketi Lafarge'ın eski CEO'su Bruno Lafont, Fransız istihbaratını şirketin Suriye'deki faaliyetlerine sızarak IŞİD'le işbirliği yapmakla suçladı.

Lafont, Fransız Liberation gazetesine verdiği röportajda, "Fransız yetkililer Suriye'deki faaliyetlerimizin devamı için bizi teşvik ettiler" dedi.

Lafont, insanlığa karşı suç, IŞİD'in de dahil olduğu cihatçı gruplara finansal destek ve çalışanlarının hayatını tehlike atmak iddiasıyla yargılanan sekiz şirket yöneticisi arasındaydı.

Fransız şirket, cihatçı örgütlerin Suriye'nin büyük bir bölümünü işgal etmesine karşın ülkedeki faaliyetlerini sürdürmüştü. Şirket, sonrasında Halep'teki fabrikasını Eylül 2014'te kapatmıştı.

2015 yılında İsviçreli çimento şirketi Holcim'in bünyesine giren Lafarge, 18 Ekim 2022'de, Suriye'deki cihatçı gruplara yardım ettiği gerekçesiyle ABD mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu.

Fransız istihbaratından Suriye'de faaliyetlerini yürütme talimatı aldıklarını iddia eden eski CEO Lafont, "Lafarge'ın 2013 ila 2014 yılları arasında Suriye'de kazanç odağıyla terörist grupları finanse ettiğine dair bizim başta anlattığımız hikayeyle bugün ortaya çıkardıklarımız arasında büyük bir fark olduğu açık" diye konuştu.

Lafont, şöyle devam etti:

"Fransız devleti ve istihbaratıyla Lafarge arasında özel bir ilişkinin olduğunu öğrendik. Devletin bizimle ilgilenmesinin sebeplerinden biri, fabrikanın bulunduğu alanın, teröre karşı koalisyon ve Fransa için stratejik bir konuma sahip olmasıydı. Bu nedenle, yöneticilerin Suriye'deki faaliyetlerimizi sürdürmemizi istediğine inanıyorum."

Suriye'de cihatçı gruplara 4,8 milyon ila 10 milyon avro ödediği iddiasıyla daha önce Fransız mahkemesi tarafından suçlu bulunan Lafont, mahkemeye yeniden ifade verebilmeyi umuyor.

İsviçreli Holcim şirketi, Lafarge'ı bünyesine almasının ardından, cihatçı örgütleri desteklemekten suçlu bulunmuş ve ABD'ye 778 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.