KYK yurdundan çıkması istenen öğrenci: Ailem depremzede, evimiz ağır hasarlı

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararının ardından KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yurtları hızla boşaltmaları istenirken, ailesi deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar.

İstanbul'da Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden dün akşam saatlerinde 3 saate kadar yurdu boşaltmaları istendi. Öğrenciler tepki gösterirken karar bir süreliğine ertelendi. Son olarak öğrencilere Çarşamba gününe kadar yurdu boşaltmalarının söylendiği öğrenildi. Ancak bu yurtta kalan ve ailesi deprem bölgesinde yaşayan çok sayıda öğrenci olduğu belirtiliyor.

Bu yurtta kalan Hataylı bir öğrenci yaşadıklarını soL'a anlattı. İsminin yayımlanmasını istemeyen öğrenci ailesinin Hatay'da depreme yakalandığını, evlerinin ağır hasar aldığını, aile üyelerinin bir başka evde misafir olarak kaldığını aktardı. Öğrenci Adıyamanlı arkadaşlarının da kaldıkları yurttan çıkmalarının istendiğini söyledi.

Öğrencilere verilen bilgide ailesi deprem bölgesinde olanlar için bir planlama yapıldığı söylenmiş ancak soL'a konuşan öğrenci bu yurtları aradığını ama bir sonuca ulaşamadığını, bu yurtların kapasitesinin de yeterli olmayacağını dile getirdi.

Öğrenci şunları aktardı:

"Dün sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla beraber üniversitelerin online eğitimle bahar dönemine devam edeceğini, KYK'ya bağlı yurtlara depremzedelerin yerleştirileceğini öğrendik.

Öğleden sonra saat 18.30 sıralarında WhatsApp gruplarına düşen bir ses kaydında bir görevli toplantıdan çıktığını 1. bloğun bu gece 21.30'a kadar boşaltılması gerektiğini, kalan öğrencilerin yurtta kalabileceğini belirtmiş.

Sonradan yurt müdür yardımcısı ve ablalarla konuşunca kalan blokların ertesi gün, Pazar günü, en geç bir buçuğa kadar yurttan ayrılması gerektiğini öğrendim.

Bu duruma birinci blok öğrencileri itiraz etmişler. Yurtta çalışan görevlilerle aralarında tartışma çıkmış çıkan bu tartışma sonucu bu karar durdurulmuş.

Ben yurda gidip yurt müdür yardımcısıyla konuştuğumda bana dün gece için yapılan yurttan çıkarma kararının 'yalan' olduğu, Pazar günü 13.00-13.30'a kadar yurdu boşaltmamız gerektiği söylendi.

Benim ailem afetzede ve Hatay'da ikamet ediyorlar. Evimiz ağır hasarlı ve şu an başka bir evde misafirler. Müdür yardımcısıyla bu durumu konuştuğumda afetzede öğrenciler için nöbetçi yurtlar açılacağı söylendi.

Afetzede öğrencilere açılacak yurtlar Fatih Sultan Mehmet yurdu (Davutpaşa) ve Akkadın Hacı Mustafa Tarman yurdunun bir bloğu. Bu yurtların kapasitelerinin yetersiz olacağını belirttim. Afetzede öğrencilerle birlikte Tıp Fakültesi öğrencileri ve Diş Hekimliği öğrencilerine de tahsis edilecek yurtlar bunlar.

'Öyle bir durumda başka yurt da açılır size' cevabını aldım. Bu sabah yurtta görevli personel ve müdür yardımcısyla konuştuğumda ise Pazar günü gerçekleşecek tahliye kararının uygulanmasının da durdurulduğunu ve Çarşamba gününe kadar süremiz olduğunu öğrendim."

'Oteli yok mu bu devletin, bu devletin parası yok mu?'

Dün Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yurdu terk etmesi istenen öğrencilerin "Oteli yok mu bu devletin, bu devletin parası yok mu? Beni buradan 2 saat içinde çıkarana kadar hiç mi yerleştireceği yer yok" diyerek tepki gösterdiği anlar sosyal medyaya da yansımıştı: