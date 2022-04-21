KYK yurdunda şort yasağıyla ilgili yeni gelişme

Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdunda yönetim, öğrencilerin yemekhane ve kantine şort ve kısa pantolonla girmesini yasaklamıştı. Öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan yazı tepki çekmişti.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tepkiler üzerine açıklama yaparak, "Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok" ifadelerini kullanmıştı.

DHA'nın haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iifadesine başvurulan ve ismi açıklanmayan görevlinin yemekhanede çalışan kadın personelin, erkek öğrencilerin giyiminden rahatsız oldukları yönündeki şikayetleri nedeniyle yazıyı astığını öne sürdüğü belirtildi.

Kurumdaki diğer ilgililerin savunmalarının alınmasının ardından görevliler hakkında karar verileceği kaydedildi.

Tepkiler üzerine kağıt asılı olduğu yerden kaldırıldı.