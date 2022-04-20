KYK yurdunda şort yasağı Bakanlığa soruldu

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı erkek öğrenci yurdunda idare tarafından yemekhane kapısına asılan "Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek kesinlikle yasaktır" uyarısını meclis gündemine taşıdı.
Koçyiğit, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt talep etti:
Bu bağlamda;
- Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün yemekhane kapısına astığı duyuruda ‘kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek kesinlikle yasaktır’ uyarısından haberdar mısınız?
- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün denetiminde olan kantin ve yemekhanelere şort ve kısa pantolon ile girilmesinin yasak olduğuna dair yasal mevzuat hükmü var mıdır?
- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün denetiminde olan kantin ve yemekhanelere şort ve kısa pantolon ile girilmesinin yasaklanmasının nedenleri nelerdir?
- Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yemekhanesinde idare olarak imza altına alınan ve duyurulan yasağın kararlaştırılması Bakanlığınızın talimatı doğrultusunda mıdır?
- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kantin ve yemekhanelerde yaşam tarzları ve kişisel tercihlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığını belirten şikayetler alınmakta mıdır? Alınmışsa bu şikayetler hakkında nasıl işlemler yapılmıştır?
- Karadeniz Teknik Üniversitesi kantin ve yemekhanesinde getirilen bu yasağa benzer bir yasak başka hangi üniversite yurtlarında yaşanmaktadır?