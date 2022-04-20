KYK yurdunda şort yasağı Bakanlığa soruldu

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı erkek öğrenci yurdunda idare tarafından yemekhane kapısına asılan "Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek kesinlikle yasaktır" uyarısını meclis gündemine taşıdı.

Koçyiğit, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt talep etti:

Bu bağlamda;