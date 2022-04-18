KYK yurdunda şort yasağı

Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdunda yönetim, öğrencilerin yemekhane ve kantine şort ve kısa pantolonla girmesini yasakladı.

Sendika.org'un haberine göre, yönetim tarafından yemekhane ve kantin girişlerine "Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek kesinlikle yasaktır" yazılı uyarı metni asıldı.

Yönetim yasak konusunda herhangi bir gerekçe belirtmezken, öğrenciler Ramazan’la birlikte bu tarz gerici uygulamaların ve keyfi kararların yaygınlaştığını ifade etti.