KYK eylemlerinin ardından üniversite yönetiminden yeni gelen öğrencilere gözdağı

Mardin Artuklu Üniversitesi yönetimi, Aydın'daki asansör faciasının ardından KYK yurtlarında başlayan eylemlerin ardından, "Kampüse hoş geldin" adlı Whatsapp grubu üzerinden okula yeni gelen öğrencilere mesaj attı.

Yeni gelen öğrencilere yönelik mesajda, eylemlerin bir provokasyon olduğu öne sürülerek, "Bir anlık öfkeyle atacağınız adım şu an çabalamakta olduğunuz hayatı ve geleceğinizi mahvedebilir. Asla dolduruşa gelmeyelim" denildi.

Öğrencilere gözdağı verilen mesajın tamamı şöyle:

"Hayırlı geceler arkadaşlar. Öncelikle bu saatte rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Türkiye genelinde KYK yurtlarında ayaklanmalar oluyor. Amaç ülkede provokasyon çıkarıp huzuru bozmak, kendinize iyi bakın lütfen. Bir anlık öfkeyle atacağınız her adım şu an çabalamakta olduğunuz hayatı ve geleceğinizi mahvedebilir. Asla dolduruşa gelmeyelim. Sicilinize işlenen bir suç devlette iş sahibi olmanıza engel olur. Sizi önemsiyoruz. Siz de kendinize değer verip önemseyiniz. Kendinize iyi bakın."

KYK eylemlerine uyarı, Filistin eylemine davet

Öğrencilere yurt eylemlerine karşı uyarı yapan üniversite yönetimi, öğrencileri Filistin eylemine davet etmektense kaçınmadı.

Yönetimin bir üstteki mesajında, "Merhaba arkadaşlar, yarın sat 9'da Filistin için basın açıklamamız olacak. Biraz kalabalık olmak istiyoruz. Müsait olan bize katılabilecek olan var mı?" ifadeleri yer aldı.