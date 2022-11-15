KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra, ara sınıf öğrencileri ile yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşları, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için verilecek burs ve öğrenim kredisi başvurularını 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda ise mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek.

KYK başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite eğitimlerine destek olmak amacıyla burs ve kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin 750 lira ve doktora öğrencilerine 2 bin 500 lira olarak veriliyor.