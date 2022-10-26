KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin düzenleme Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda, içerisinde KYK öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesi; 'melek yatırımcılara' tanınan gelir vergisi istisnasının süresinin uzatılması, yıllık indirim tutarının 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarılması; Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması; işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara yemek parası olarak yapılacak nakit ödemelerin de gelir vergisi istisnasından yararlandırılması gibi pek çok maddenin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

Teklifin 7'nci maddesi; milyonlarca genci ilgilendiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçlarının silinmesi hakkında sosyal medya hesabından, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" açıklamasını yaparak, borçların faizlerinin silineceğini belirtmişti.

Bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 7'nci madde kabul edildi. Böylece yasanın tamamı görüşülüp yürürlüğe girdiğinde KYK öğrenim kredisi borcu olan öğrenciler, aldıkları kredi tutarı kadar geri ödeme yapacaklar. (ANKA)