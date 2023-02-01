KYK borçları için yine 'silinecek' açıklaması: Yeni düzenleme merak konusu

TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda dün borçların yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifi görüşüldü. Buna göre yasa teklifiyle toplam 91,3 milyar liralık gelir elde edilmesi beklendiği açıklandı. Ayrıca 2 bin lirayı geçmeyen borçların silineceği belirtildi.

Bu miktar içerisinde geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairelerine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredileri de yer alıyor. Vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 431 bin 535 kişinin borcu kapsama gireceği, 4,5 milyar liralık gecikme zammı silineceği duyurulurken, akıllara daha önce yapılan benzer açıklamalar geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz'da bakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası konuyla ilgili açıklama yapmış, "Öğrenim kredisi borçlarına faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak" demişti.

'Hepimizi kandırmışlar'

Açıklamanın ardından yüz binlerce öğrenci ve mezun, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklemiş, karar yaklaşık 4 ay boyunca yayımlanmamıştı. 9 Kasım 2022'de ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak düzenlemeye göre KYK borçlarında yalnızca "endeks farkı" silindi.

soL'a konuşan bir borçlu, "Hepimizi kandırmışlar. Bu resmen yalan söylemek değil mi? Kim verecek bu sözlerin hesabını? Herkesi umutlandırdılar, o kadar haberler yapıldı 'Borçlar siliniyor' diye konu köpürtüldü. Benim 22 bin liranın üzerindeki borcumun yalnızca 1000 lirası silinmiş" demişti.

KYK borçlarında faizin bu kez silinip silinmeyeceği merak konusu.