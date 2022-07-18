KYK borçları için üç formül masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin üç hafta aranın ardından bugün yapılacak toplantısında yaklaşık 5 milyon kişinin toplamı 5,5 milyar lirayı bulan KYK borçlarıyla ilgili yeni seçeneklerin masaya yatırılması bekleniyor.

Yapılan çalışmada üç formülün ele alındığı belirtiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Üretici Fiyat Endeksi’nden (ÜFE) kaynaklı faizlerin silinmesi/indirim yapılması, burslarda anapara üzerinden alınacak faize yeni sabit oran getirilmesi, ödemelerde daha kolay/uzun vadeli takvimlendirmeye gidilmesi gibi seçeneklerin masada olduğu konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yürütülen kampanyada çok sayıda kişinin yüzbinlerce lirayı bulan borçlarını paylaşması ülkede gündem olmuştu.