KVKK açıkladı: Yemeksepeti hakkında inceleme yapılacak

Yapılan açıklamaya göre, kurul, şirketin “herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” yönündeki açıklamasının doğruluğunu inceleyecek.

KVKK tarafından yapılan açıklamada, “Müşterilere ait kişisel verilerin ele geçirildiği, bu verilerin yayımlanması tehdidiyle Yemeksepeti’nden fidye talep edildiği ve bunun yerine getirilmediği için 20 bin kullanıcının kişisel verilerinin paylaşıldığı” ifade edildi.

Yemeksepeti daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, “Kötü niyetli bazı kişilerin, şirket ile ilişkilendirdiği ve kaynağı belli olmayan verileri yayımlama tehdidiyle şirkete ulaşarak fidye talebinde bulunduğunu ve sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığnı ancak herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediğini” açıklamıştı.

Edinilen bilgiye göre, bu iddiaları değerlendiren kurum, Yemeksepeti şirketinin “herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” yönündeki açıklamasının doğruluğunun tespiti için resen inceleme başlatılmasına karar verdi.