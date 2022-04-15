Kuzguncuk'taki Ermeni kilisesine saldırı davasında karar

Kuzguncuk'taki Ermeni kilisesi olan Surp Krikor Lusavoriç'in kapısındaki haçın sökülüp yere atılmasına ilişkin davada karar çıktı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, 12 Nisan tarihinde İstanbul Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, sanık Mazlum Serin’in eylem tarihinde işlediği suçtan dolayı cezai sorumluluğu olmadığına hükmederek, akıl hastası olduğu anlaşıldığından "sanığa 5237 sayılı TCK.nun 32/1 ve 5271 sayılı CMK.nun 223/3-a maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına” karar verdi.

Mahkeme, "sanığın akıl hastalığı bulunması" sebebiyle TCK 57/1 maddesi gereği "koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine tabi tutulmasına, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına" hükmetti.

Mahkeme, sanığın yerleştirildiği kurumun sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporda "toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığı belirtildiği" takdirde serbest bırakılabileceğine karar verdi.