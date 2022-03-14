Amsterdam'daki Rus Ortodoks Kilisesi, Moskova Patrikhanesi ile yollarını ayırdı

Amsterdam'daki Rus Ortodoks Kilisesi, Moskova Patrikhanesi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kilisenin internet sitesindeki duyuruya göre Amsterdam'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nin Paris Konseyi düzenlediği olağanüstü toplantı sonucunda Moskova Patrikhanesi'yle bağları koparma kararı oybirliğiyle çıktı.

Hollanda Ortodoks Kilisesi'nin Başpiskoposu Elisey ayrıca Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İstanbul Ekümenik Patrikhanesi'ne piskoposluğuna alınmaları için bir talep gönderdi.

Öte yandan kilisede ayin yapılmayacağı açıklandı. Bunun "sadece güvenlik kaygılarından değil, aynı zamanda din adamlarının kaygılardan da kaynaklandığı" söylendi.