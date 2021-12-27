Ortodoks Kilisesi 'Lenin'in Mozolesi kaldırılsın' demişti, Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin, Büyük Ekim Devrimi'nin önderi Vladimir İlyiç Lenin'in naaşının Kızıl Meydan'daki mozolesinden kaldırma niyetinde olmadığını ve böyle bir hareketin "öngörülebilir gelecekte gerçekleşmeyeceğini" açıkladı.

Pazartesi günü konuşan Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Bolşevik liderin mozolesini yıkma konusunda "böyle bir planın" olmadığını söyledi. 2024 yılında Lenin'in cenazesinin anıt mezardan kaldırılmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin soru üzerine Peskov "Artık başka mesele ve kaygılarla dolu farklı bir gündem var" yanıtını verdi.

Peskov'un söz konusu açıklamaları ülkedeki Kilise ve sağcıların açıklamalarını takiben geldi. Geçen ay, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Moskova Patrikhanesi'nin dış ilişkiler başkanı Volokolamsk Metropoliti Hilarion, Lenin'in bedeninin er ya da geç mozoleden çıkarılıp gömüleceğini söyledi. Hilarion “Bu, geçmişin bir kalıntısı, mumyalanmış ceset başkentin tam merkezinde yatıyor. Umarım yine de bir tür fikir birliği bulunur ve ceset gömülür” dedi.

Lenin, 21 Ocak 1924'te Moskova yakınlarındaki Gorki'de yaşamını yitirdi. Ölümünün ertesi günü cesedi mumyalandı ve korunmasına karar verildi. 1990 yılında Kremlin ve Kızıl Meydan ile birlikte Lenin'in Mozolesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.