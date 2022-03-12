Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde Kilyos - Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında saat 11.00 sıralarında 4 TIR ile bir kar küreme aracının karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Zincirleme kaza nedeniyle otoyol Ankara istikameti 45 dakikalığına kapalı kaldıktan sonra tekrar trafiğe açıldı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği trafik kazasına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada, kar küreme aracı şoförünün hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı belirtildi.