Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde 4 TIR ve bir kar küreme aracının karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Haber Merkezi

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde Kilyos - Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında saat 11.00 sıralarında 4 TIR ile bir kar küreme aracının karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Zincirleme kaza nedeniyle otoyol Ankara istikameti 45 dakikalığına kapalı kaldıktan sonra tekrar trafiğe açıldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği trafik kazasına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, kar küreme aracı şoförünün hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı belirtildi.

Haber

Rize'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili iki kişi açığa alındı